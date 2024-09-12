Волкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Сын: Волков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Сын: Волков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно