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Волкова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Сын: Волков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Сын: Волков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
21.02.1895 ст.

Сын: Волков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Сын: Волков Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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