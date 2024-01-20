Панков Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1826 по 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1826 по 1830 ст.
Отец: Панков Федор Захарович
Мать: Панкова Александра
Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.
Сын: Панков Иван Петрович
Мать ребёнка: Панкова Марфа Александровна
Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно