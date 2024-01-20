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Панков Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1826 по 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1830 ст.

Отец: Панков Федор Захарович

Мать: Панкова Александра

Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.

Сын: Панков Иван Петрович

Мать ребёнка: Панкова Марфа Александровна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Марфа Александровна

Смерть
Неизвестно
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