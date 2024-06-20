Шитикова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1900
Дочь: Шитикова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Шитиков Андрей Германович
Рождение
01.06.1963
Отец: Кудренко Михаил Иванович
Мать: Кудренко Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шитиков Андрей Германович