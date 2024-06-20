Шитикова Ольга Михайловна 01.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШитикова Ольга Михайловна

Шитикова Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1963

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1900

Дочь: Шитикова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Шитиков Андрей Германович

Рождение
01.06.1963

Отец: Кудренко Михаил Иванович

Мать: Кудренко Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитиков Андрей Германович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.