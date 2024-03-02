Куприянов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1966
Дочь: Алванян (Куприянова) Яна Михайловна
Мать ребёнка: Куприянова (Рыбакова) Римма Федоровна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Куприянов Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Куприянова (Рыбакова) Римма Федоровна
Смерть
2005