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Куприянов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприянова (Рыбакова) Римма Федоровна

Рождение ребёнка
15.03.1966

Дочь: Алванян (Куприянова) Яна Михайловна

Мать ребёнка: Куприянова (Рыбакова) Римма Федоровна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Куприянов Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Куприянова (Рыбакова) Римма Федоровна

Смерть
2005

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