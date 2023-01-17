Рдултовский Владимир Иосифович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти13.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.1939