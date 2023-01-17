Рдултовский Владимир Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рдултовский Владимир Иосифович

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1876

Дата смерти

13.05.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.05.1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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