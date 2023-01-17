Ландсберг Григорий Самуилович
Место рождения
Дата рождения22.01.1890
Дата смерти02.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1918
Место жительства
По 1908
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1918 по 1920
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1921 по 1957
Смерть
02.02.1957