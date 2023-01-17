Ландсберг Григорий Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландсберг Григорий Самуилович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.01.1890

Дата смерти

02.02.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1908 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1908
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1918 по 1920
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1921 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1957
Москва, город федерального значения Москва
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