Тихова Коротеева (Куприянова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1902
Отец: Куприянов Алексей
Мать: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ
Рождение ребёнка
23.04.1924
Дочь: Коротеева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Коротеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротеев Василий
Смерть
Неизвестно