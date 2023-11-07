Тихова Коротеева (Куприянова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихова Коротеева (Куприянова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1902

Отец: Куприянов Алексей

Мать: Куприянова ДО ВЫЯСНЕНИЯ

Рождение ребёнка
23.04.1924

Дочь: Коротеева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Коротеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротеев Василий

Смерть
Неизвестно
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