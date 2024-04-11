Овсянников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Василий Иванович

Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1963

Сын: Овсянников Николай Иванович

Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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