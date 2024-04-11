Овсянников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Василий Иванович
Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1963
Сын: Овсянников Николай Иванович
Мать ребёнка: Овсянникова Раиса Николаевна
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край