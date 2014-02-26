Куликов Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1936
Дата смерти26.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1960
Дочь: Лапина (Куликова) Ольга Михаиловна
Мать ребёнка: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1966
Сын: Куликов Владимир Михаилович
Мать ребёнка: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна
Смерть
26.02.2014