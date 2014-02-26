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Куликов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

09.02.1936

Дата смерти

26.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1960

Дочь: Лапина (Куликова) Ольга Михаиловна

Мать ребёнка: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1966

Сын: Куликов Владимир Михаилович

Мать ребёнка: Куликова (Ерёмина) Мария Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
26.02.2014

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