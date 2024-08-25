Приходченко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходченко Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.06.1940

Отец: Приходченко Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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