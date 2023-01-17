Френкель Захарий Григорьевич
Место рожденияместечко Борисполь, Переяславский уезд Полтавской губернии
Дата рождения25.12.1869
Дата смерти25.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
местечко Борисполь, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1869
местечко Борисполь, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1889 по 1890
Место жительства
С 1895 по 1901
Место жительства
С 1902 по 1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1904 по 1907
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1908
Смерть
25.08.1970
Место жительства
По 1970