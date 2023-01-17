Френкель Захарий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Френкель Захарий Григорьевич

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Место рождения

местечко Борисполь, Переяславский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

25.12.1869

Дата смерти

25.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

местечко Борисполь, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1869
местечко Борисполь, Переяславский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1889 по 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1895 по 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1904 по 1907
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1908
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.08.1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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