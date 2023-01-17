Заиндинова Фатиха Абдулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заиндинова Фатиха Абдулаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадеев Зариф Зайдульевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.06.1975

Дочь: Ахмадеевна Халида Зарифулловна

Отец ребёнка: Ахмадеев Зариф Зайдульевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмадеев Зариф Зайдульевич

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