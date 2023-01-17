Заиндинова Фатиха Абдулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмадеев Зариф Зайдульевич
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.06.1975
Дочь: Ахмадеевна Халида Зарифулловна
Отец ребёнка: Ахмадеев Зариф Зайдульевич
Бракосочетание
Неизвестно