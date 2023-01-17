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Павел Григорьев

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

15.11.1823

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Григорий

Мать: не указана

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пимен Павлов

Мать ребёнка: не указана

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Артем Павлов

Мать ребёнка: не указана

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
15.11.1823
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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