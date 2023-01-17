Павел Григорьев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти15.11.1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пимен Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Артем Павлов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
15.11.1823
Причина смерти: Естественная смерть/старость