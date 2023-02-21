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Игошина Елена Николаевна
Игошина Елена Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1989
Пол
Женский
Отец
Четвериков Николай Леонидович
Мать
Антакова-Четверикова (Кислицына) Татьяна Васильевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1989
Отец:
Четвериков Николай Леонидович
Мать:
Антакова-Четверикова Татьяна Васильевна
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