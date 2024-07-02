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Смешной Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946

Отец: Григорий Васильевич Смешной

Мать: Смешная Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.06.1973

Дочь: Смалюх (Смешная) Оксана Петровна

Мать ребёнка: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.09.1979

Дочь: Соболева (Смешная) Юлия Петровна

Мать ребёнка: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.12.1982

Дочь: Горелова (Смешная) Нина Петровна

Мать ребёнка: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна

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