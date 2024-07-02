Смешной Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1973
Дочь: Смалюх (Смешная) Оксана Петровна
Мать ребёнка: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.09.1979
Дочь: Соболева (Смешная) Юлия Петровна
Мать ребёнка: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.12.1982
Дочь: Горелова (Смешная) Нина Петровна
Мать ребёнка: Смешная (Серга) Галина Фёдоровна