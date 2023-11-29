Дунаев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дунаева (Иванова) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
06.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дунаева (Иванова) Анна Сергеевна