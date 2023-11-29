Дунаев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Сергей

Дунаев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева (Иванова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева (Иванова) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
06.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дунаева (Иванова) Анна Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.