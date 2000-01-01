Белюкин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюкин Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Белюкин Иван Сергеевич

Мать: Белюкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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