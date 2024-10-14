Гущина Федосья Федоровна
женский, родилась 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Гущин Иван Степанович25.01.1834 г.р.
Дети
Гущин Кузьма Иванович1855 г.р.
Лебедева (Гущина) Марфа Ивановна1857 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лебедева (Гущина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.11.1862
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гущин Фома Иванович
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: (Гущина) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
28.11.1876
Дочь: (Гущина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно