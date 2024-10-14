Гущина Федосья Федоровна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущина Федосья Федоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Гущин Иван Степанович25.01.1834 г.р.
Дети
Гущин Кузьма Иванович1855 г.р.
Лебедева (Гущина) Марфа Ивановна1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гущин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лебедева (Гущина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Гущин Платон Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Гущин Фома Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: (Гущина) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Рождение ребёнка
28.11.1876

Дочь: (Гущина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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