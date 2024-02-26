Дмитрий Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1873 ст.

Жена: Наталия Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.

Сын: Иван Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Никифорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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