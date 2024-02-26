Дмитрий Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1873 ст.
Жена: Наталия Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.
Сын: Иван Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Наталия Никифорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно