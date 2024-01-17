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Устинов Григорий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Артемий

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
04.06.1935

Сын: Устинов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
26.01.1949

Дочь: Смоленцева Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна

Смерть
Неизвестно

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