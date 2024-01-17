Устинов Григорий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Артемий
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
04.06.1935
Сын: Устинов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
26.01.1949
Дочь: Смоленцева Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Устинова Евгения Семёновна
Смерть
Неизвестно