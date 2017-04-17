Рябов Николай Александрович 03.09.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1958

Дата смерти

17.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1958

Отец: Рябов Александр Григорьевич

Мать: Рябова (Ануфриева) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Галина Павловна

Рождение ребёнка
20.01.1981

Сын: Рябов Денис Николаевич

Мать ребёнка: Рябова Галина Павловна

Рождение ребёнка
10.11.1986

Сын: Рябов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Рябова Галина Павловна

Рождение ребёнка
04.11.1989

Дочь: Рябова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Рябова Галина Павловна

Рождение ребёнка
22.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
17.04.2017
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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