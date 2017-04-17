Рябов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1958
Дата смерти17.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Галина Павловна
Рождение ребёнка
20.01.1981
Мать ребёнка: Рябова Галина Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1986
Мать ребёнка: Рябова Галина Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1989
Дочь: Рябова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Рябова Галина Павловна
Рождение ребёнка
22.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна
Смерть
17.04.2017