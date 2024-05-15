Прокопьев Тарас
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смерти02.06.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Тарасов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасов Егор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.06.1877 ст.
Похороны
03.06.1877 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область