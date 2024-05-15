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Прокопьев Тарас

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

02.06.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Тарасов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасов Егор

Мать ребёнка: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
02.06.1877 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Похороны
03.06.1877 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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