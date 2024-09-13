Праскева Феофанова 09.10.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Праскева Феофанова

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1846 ст.

Дата смерти

Между 1876 и 1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1846 ст.

Отец: Феофан Гаврилов

Мать: Ирина Иванова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Дмитрий Агафонов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Агафонов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Агафонов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1871

Сын: Агафонов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1874

Сын: Агафонов Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1875

Дочь: Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1876 и 1884

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