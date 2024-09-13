Праскева Феофанова
Место рождения
Дата рождения09.10.1846 ст.
Дата смертиМежду 1876 и 1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1846 ст.
Отец: Феофан Гаврилов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
Около 1865
Муж: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Агафонов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
17.02.1869
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
03.01.1871
Сын: Агафонов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
28.01.1874
Сын: Агафонов Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Рождение ребёнка
28.10.1875
Дочь: Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Агафонов
Смерть
Между 1876 и 1884