Светлакова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1925
Дочь: Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Светлаков Василий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Светлаков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Светлаков Василий
Смерть
Неизвестно