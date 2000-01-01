Светлакова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлакова Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1925

Дочь: Чернова -Светлакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Светлаков Василий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Светлаков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Светлаков Василий

Смерть
Неизвестно
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