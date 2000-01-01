Кузнецова (Петрова) Аксения Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Петрова) Аксения Клементьевна

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Место рождения

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Петров Клементий Петрович

Мать: Петрова Анастасия Антоновна

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кузнецов Парфён Титович

Отец ребёнка: Кузнецов Тит Иванович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Демидова Ефимия Титовна

Отец ребёнка: Кузнецов Тит Иванович

Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
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