Кузнецова (Петрова) Аксения Клементьевна
Место рожденияKuklyany, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Кузнецов Тит Иванович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Демидова Ефимия Титовна
Отец ребёнка: Кузнецов Тит Иванович
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно