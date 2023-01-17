Бречалов Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1970
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрченко Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно