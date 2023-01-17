Бречалов Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бречалов Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1970

Отец: не указан

Мать: Бречалова Нина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Марк Андреевич

Мать ребёнка: Юрченко Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Юлия Александровна

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