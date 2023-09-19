Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Некрашевич Николай Викторович

Мать: Некрашевич (Невмержицкая) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмержицкий Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
08.05.1959

Сын: Невмержицкий Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
21.11.1961

Сын: Невмержицкий Николай Владимирович

Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Иосифович

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