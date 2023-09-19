Невмержицкая (Некрашевич) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1959
Сын: Невмержицкий Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
21.11.1961
Сын: Невмержицкий Николай Владимирович
Отец ребёнка: Невмержицкий Владимир Иосифович