Пономарев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Пономарев Яков Захарович
Мать: Феодора
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Пономарева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Николай Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Акулина
Смерть
Неизвестно