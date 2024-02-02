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Пономарев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Пономарев Яков Захарович

Мать: Феодора

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарев Осип Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Акулина

Смерть
Неизвестно
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