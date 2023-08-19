Андреева Соломония Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Соломония Николаевна

Андреева Соломония Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Иванова (Андреева) Пераксева Сергиевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Андреев Флор Сергиевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
После 1907

Муж: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.