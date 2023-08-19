Андреева Соломония Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Иванова (Андреева) Пераксева Сергиевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1895
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Бракосочетание
После 1907
Смерть
Неизвестно