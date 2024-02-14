Токарева Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Токарева Настасья Сидоровна
Отец ребёнка: Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Токарева Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858
Отец ребёнка: Токарев Сидор (Фёдор) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно