Малышева Пелагея Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1935
Сын: Малышев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович
Смерть
1984