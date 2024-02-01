Малышева Пелагея Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Пелагея Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1935

Сын: Малышев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Малышев Михаил Кириллович

Смерть
1984
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