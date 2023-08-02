Стеренко Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.2023
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стеренко Анатолий Гаврилович
Мать: Лидия (ж.Анатолия) *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стеренко Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Валентина (ж.Владимира) *
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Сын: Стеренко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Валентина (ж.Владимира) *
Смерть
02.08.2023
г.Омск