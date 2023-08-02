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Стеренко Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стеренко Анатолий Гаврилович

Мать: Лидия (ж.Анатолия) *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеренко Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Валентина (ж.Владимира) *

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина (ж.Владимира) *

Рождение ребёнка
1955

Сын: Стеренко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Валентина (ж.Владимира) *

Смерть
02.08.2023
г.Омск

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