Кинжалеев Серкжан Хисматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.2008
Сын: Кинжалеев Илья Серкжанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.2010
Дочь: Кинжалеева Яна Серкжановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности