Кинжалеев Серкжан Хисматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинжалеев Серкжан Хисматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.2008

Сын: Кинжалеев Илья Серкжанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.2010

Дочь: Кинжалеева Яна Серкжановна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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