Тимофеев Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Тимофеев Андрей
Мать: Тимофеева Ирина
Работа или профессия
С 14.03.1875
С 14.03.1875 - благовещенский мещанин 1910-1914 – Выборщик гласных думы по имущ.цензу Домовладелец – ул.Иркутская,61
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Тимофеева Марина Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Елена
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тимофеев Маркел Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Елена
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тимофеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Елена
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тимофеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Елена
Рождение ребёнка
1887
Сын: Тимофеев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Елена
Смерть
После 1914