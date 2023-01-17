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Тимофеев Василий Андреевич

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тимофеев Андрей

Мать: Тимофеева Ирина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Работа или профессия
С 14.03.1875
С 14.03.1875 - благовещенский мещанин 1910-1914 – Выборщик гласных думы по имущ.цензу Домовладелец – ул.Иркутская,61
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Тимофеева Марина Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Елена

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тимофеев Маркел Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Елена

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тимофеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Елена

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тимофеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Елена

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Тимофеев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Елена

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Елена

Смерть
После 1914
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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