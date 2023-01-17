Власова Агрипина Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1915
Дочь: Власова Титова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Иоаннович
Киржач, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.11.1916
Отец ребёнка: Власов Михаил Иоаннович
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Власова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1920