Власова Агрипина Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Агрипина Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1915

Дочь: Власова Титова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Иоаннович

Киржач, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Власов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Иоаннович

Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Власова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Михаил Иоаннович

Смерть
Около 1920
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