Лактионова Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лактионов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лактионов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1892
Дочь: Лактионова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лактионов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1894
Дочь: Лактионова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лактионов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно