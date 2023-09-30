Лактионова Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионова Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лактионов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лактионов Иван Николаевич

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1892

Дочь: Лактионова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лактионов Иван Николаевич

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.11.1894

Дочь: Лактионова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лактионов Иван Николаевич

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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