Голота (Турчина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голота (Турчина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голота Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голота Василий

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Голота Ларгий

Отец ребёнка: Голота Василий

Смерть
Неизвестно

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