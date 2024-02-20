Аляева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляева ?

Аляева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляева) Мария

Отец ребёнка: Аляев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляев) Анна

Отец ребёнка: Аляев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Мирон

Отец ребёнка: Аляев Николай

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гофман (Аляева) Евдокия

Отец ребёнка: Аляев Николай

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Аляев Федор

Отец ребёнка: Аляев Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.