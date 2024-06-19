Лакеева Наталья Юрьевна 11.09.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакеева Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1984

Отец: Колмаков Юрий Александрович

Мать: Колмакова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакеева Диана

Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
03.12.2011

Сын: Лакеев Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
13.02.2019

Сын: Лакеев Матвей Евгеньевич

Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
13.03.2023

Дочь: Лакеева Милана Евгеньевна

Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич

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