Лакеева Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакеева Диана
Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич
Рождение ребёнка
03.12.2011
Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич
Рождение ребёнка
13.02.2019
Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич
Рождение ребёнка
13.03.2023
Дочь: Лакеева Милана Евгеньевна
Отец ребёнка: Лакеев Евгений Игоревич