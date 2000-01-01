Шудегов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Иван

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Место рождения

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость

Дата рождения

30.07.1903

Дата смерти

13.08.1903

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1903

Отец: ?

Мать: Екатерина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Смерть
13.08.1903
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: понос
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