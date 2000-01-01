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Шудегов Иван
Шудегов Иван
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Место рождения
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Дата рождения
30.07.1903
Дата смерти
13.08.1903
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
(Шудегова) Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1903
Отец:
?
Мать:
Екатерина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Смерть
13.08.1903
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: понос
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