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Серафимов Александр Алексеевич

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Место рождения

Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

13.10.1836 ст.

Дата смерти

13.04.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1836 ст.

Отец: Серафимов Алексей

Мать: не указана

Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Образование
До 1858
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромская духовная семинария
Образование
С 1858 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Московская духовная академия
Получение учёной степени
28.09.1862
Москва, город федерального значения Москва
Магистр богословия
Работа или профессия
С 30.10.1862 по 26.08.1878
Кострома, город Кострома, Костромская область
Преподаватель Костромской духовной семинарии
Посвящение в духовный сан
26.08.1878
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Посвящен во священники Луховскому Успенскому собору
Посвящение в духовный сан
07.10.1882
Принял монашество с именем Сергий
Посвящение в духовный сан
26.10.1882
Возведен в сан архимандрита
Посвящение в духовный сан
05.12.1882
Хиротонисан в епископа Выборского, викария Петербургской епархии
Посвящение в духовный сан
24.04.1887
Епископ Ладожский, викарий той же епархии
Посвящение в духовный сан
05.12.1887
Епископ Вятский и Слободский
Упоминание
С 21.05.1893 по 21.08.1893
Вызываем для присутствования в Святейшем Синоде.
Посвящение в духовный сан
10.08.1896
Епископ Астраханский и Енотаевский
Смерть
13.04.1902 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Похороны
Вычислено 15.04.1902 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Погребен в нижнем Успенском соборе

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