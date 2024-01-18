Серафимов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1836 ст.
Дата смерти13.04.1902 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1836 ст.
Отец: Серафимов Алексей
Мать: не указана
Образование
До 1858
Костромская духовная семинария
Образование
С 1858 по 1862
Московская духовная академия
Получение учёной степени
28.09.1862
Магистр богословия
Работа или профессия
С 30.10.1862 по 26.08.1878
Преподаватель Костромской духовной семинарии
Посвящение в духовный сан
26.08.1878
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Посвящен во священники Луховскому Успенскому собору
Посвящение в духовный сан
07.10.1882
Принял монашество с именем Сергий
Посвящение в духовный сан
26.10.1882
Возведен в сан архимандрита
Посвящение в духовный сан
05.12.1882
Хиротонисан в епископа Выборского, викария Петербургской епархии
Посвящение в духовный сан
24.04.1887
Епископ Ладожский, викарий той же епархии
Посвящение в духовный сан
05.12.1887
Епископ Вятский и Слободский
Упоминание
С 21.05.1893 по 21.08.1893
Вызываем для присутствования в Святейшем Синоде.
Посвящение в духовный сан
10.08.1896
Епископ Астраханский и Енотаевский
Смерть
13.04.1902 ст.
Похороны
Вычислено 15.04.1902 ст.
Погребен в нижнем Успенском соборе