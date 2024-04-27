Черноскулова Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Черноскулова) Лукия Логиновна
Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Черноскулов Фотий Логиновия
Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Черноскулов Анисим Логинович
Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Черноскулов Иван Логинович
Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич
Смерть
Неизвестно