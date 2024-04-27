Черноскулова Агафья Алексеевна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноскулова Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноскулов Логин Васильевич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Черноскулова) Лукия Логиновна

Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Черноскулов Фотий Логиновия

Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Черноскулов Анисим Логинович

Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Черноскулов Иван Логинович

Отец ребёнка: Черноскулов Логин Васильевич

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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