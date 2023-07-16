Аминников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминников Эдуард Михайлович

Мать ребёнка: Аминникова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминникова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Аминникова Анжела Михайловна

Мать ребёнка: Аминникова Надежда Ивановна

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