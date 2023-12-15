Осип Никитин
мужской, родился 1810 ст., Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
умер Неизвестно
ОтецНикита Иванов1779 ст. г.р.
МатьПрасковья1784 г.р.
Супруги
Анисья Герасимова1806 г.р.
Дети
Екатерина Осипова1825 ст. г.р.
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Место
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Рождение
1810 ст.
Отец: Никита Иванов
Мать: Прасковья
Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Герасимова
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Екатерина Осипова
Мать ребёнка: Анисья Герасимова
Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно