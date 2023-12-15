Осип Никитин 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Осип Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1810 ст., Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

умер Неизвестно

Отец
Никита Иванов1779 ст. г.р.
Мать
Прасковья1784 г.р.
Супруги
Анисья Герасимова1806 г.р.
Дети
Екатерина Осипова1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Никита Иванов

Мать: Прасковья

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Герасимова

Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Екатерина Осипова

Мать ребёнка: Анисья Герасимова

Ушаково, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

Смерть
Неизвестно

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