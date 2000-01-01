Яшин Матвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Матвей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Яшин Георгий Матвеевич

Мать ребёнка: Яшина Ефросинья Федоровна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Воронцовской волости Покровского уезда Владимирской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Ефросинья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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