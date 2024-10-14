Волкова Евдокия Ивановна
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Волков Кирилл Иванович1803 г.р.
Дети
Волков Алексей Кириллович1823 г.р.
Волков Иван Кириллович1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Волков Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Волков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Волков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Волкова) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Волков Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно