Волкова Евдокия Ивановна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова Евдокия Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Волков Кирилл Иванович1803 г.р.
Дети
Волков Алексей Кириллович1823 г.р.
Волков Иван Кириллович1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Волков Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Волков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Волков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Волкова) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Волков Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно

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