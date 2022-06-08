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Сапрыкин Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1940

Дата смерти

08.06.2022

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940

Отец: Сапрыкин Яков Иванович

Мать: Сапрыкина (Замчалина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1964

Сын: Сапрыкин Юрий Викторович

Мать ребёнка: Цельнова (Мещанинова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цельнова (Мещанинова) Валентина Петровна

Смерть
08.06.2022

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