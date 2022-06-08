Сапрыкин Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1940
Дата смерти08.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940
Рождение ребёнка
10.09.1964
Мать ребёнка: Цельнова (Мещанинова) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цельнова (Мещанинова) Валентина Петровна
Смерть
08.06.2022