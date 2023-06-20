Paraskeva Petrova
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Irina
Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)
Рождение ребёнка
05.08.1878
Дочь: Evdokiya
Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)
Рождение ребёнка
01.03.1881
Сын: Vasiliy
Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)
Рождение ребёнка
24.10.1883
Дочь: Matrona
Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)
Рождение ребёнка
07.09.1885
Дочь: Feodora
Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)
Смерть
Неизвестно