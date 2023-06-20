Paraskeva Petrova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиParaskeva Petrova

Paraskeva Petrova

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1876 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.
1883 г.р.
1885 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Irina

Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)

Рождение ребёнка
05.08.1878

Дочь: Evdokiya

Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)

Рождение ребёнка
01.03.1881

Сын: Vasiliy

Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)

Рождение ребёнка
24.10.1883

Дочь: Matrona

Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)

Рождение ребёнка
07.09.1885

Дочь: Feodora

Отец ребёнка: Nefyod (Mefodiy)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close