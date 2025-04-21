Перепёлкина Евфимия Максимовна
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Перепёлкин Афанасий ЕвдокимовичНеизвестно г.р.
Дети
Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна19.?.1874 ст. г.р.
Свирин Пётр Афанасьевич1891 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин (Перепёлкин) Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Перепёлкин Афанасий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.1874 ст.
Дочь: Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Перепёлкин Афанасий Евдокимович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Перепёлкин Афанасий Евдокимович
Смерть
Неизвестно