Перепёлкина Евфимия Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Перепёлкина Евфимия Максимовна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Перепёлкин Афанасий ЕвдокимовичНеизвестно г.р.
Дети
Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна19.?.1874 ст. г.р.
Свирин Пётр Афанасьевич1891 ст. г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин (Перепёлкин) Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Перепёлкин Афанасий Евдокимович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепёлкин Афанасий Евдокимович

Рождение ребёнка
19.?.1874 ст.

Дочь: Архипова (Перепёлкина) Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Перепёлкин Афанасий Евдокимович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Свирин Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Перепёлкин Афанасий Евдокимович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.