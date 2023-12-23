Черных Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Дрожжина) Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кручинин Черных Павел Михайлович

Мать ребёнка: Черных (Дрожжина) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Черных Василий Михайлович

Мать ребёнка: Черных (Дрожжина) Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно

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