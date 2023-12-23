Черных Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кручинин Черных Павел Михайлович
Мать ребёнка: Черных (Дрожжина) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Черных Василий Михайлович
Мать ребёнка: Черных (Дрожжина) Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно